Спивак прокомментировал победу над Олейником на UFC Fight Night

Молдавско-украинский боец Сергей Спивак прокомментировал победу над россиянином Алексеем Олейником на турнире UFC Fight Night.

«Алексей дал мне очень хороший бой, очень тяжёлый. Мой следующий соперник? Руководство UFC знает, что я не отказываюсь ни от кого», — сказал Спивак после боя.

На счету Спивака 13 побед в смешанных единоборствах при 2 поражениях.

Возглавит турнир бой Чон Чхан Сона по прозвищу Корейский зомби с американцем Дэном Иге.

Корейский зомби проиграл последний бой Брайану Ортеге единогласным решением судей в октябре 2020 года. Послужной список бойца из Кореи насчитывает 16 побед и шесть поражений. Дэн Иге имеет в активе 15 побед и три поражения. В последнем поединке, который состоялся в марте 2021 года, он нокаутировал Гэвина Такера на 22-й секунде первого раунда.