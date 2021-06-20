Российский боец Алексей Олейник потерпел третье поражение подряд в UFC. В со-главном бою турнира UFC Fight Night россиянин проиграл молдавско-украинскому бойцу Сергею Спиваку.

Бой продлился все три раунда и закончился победой Спивака раздельным решением судей.

Ранее Олейник в UFC проиграл Деррику Льюису и Крису Докасу. Всего в смешанных единоборствах на счету россиянина 59 побед и 16 поражений. Ещё один бой завершился вничью.

Возглавит UFC Fight Night бой Чон Чхан Сона по прозвищу Корейский зомби с американцем Дэном Иге.

Корейский зомби проиграл последний бой Брайану Ортеге единогласным решением судей в октябре 2020 года. Послужной список бойца из Кореи насчитывает 16 побед и шесть поражений. Дэн Иге имеет в активе 15 побед и три поражения. В последнем поединке, который состоялся в марте 2021 года, он нокаутировал Гэвина Такера на 22-й секунде первого раунда.