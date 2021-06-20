Вера единогласным решением победил Гранта на турнире UFC
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В ночь с 19 на 20 июня мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В рамках основного карда эквадорец Марлон Вера встретился с англичанином Дэйви Грантом.
Бой продлился все три раунда и завершился победой эквадорца единогласным решением судей.
Возглавит турнир бой Чон Чхан Сона по прозвищу Корейский зомби с американцем Дэном Иге.
Корейский зомби проиграл последний бой Брайану Ортеге единогласным решением судей в октябре 2020 года. Послужной список бойца из Кореи насчитывает 16 побед и шесть поражений. Дэн Иге имеет в активе 15 побед и три поражения. В последнем поединке, который состоялся в марте 2021 года, он нокаутировал Гэвина Такера на 22-й секунде первого раунда.
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