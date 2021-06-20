Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чарло защитил титул WBC в среднем весе, единогласным решением судей победив Монтиэля

Чарло защитил титул WBC в среднем весе, единогласным решением судей победив Монтиэля
Виталий Весёлый
Комментарии

Американский боксёр Джермалл Чарло победил мексиканца Хуана Монтиэля, защитив титул WBC в среднем весе. Их поединок стал главным событием вечера бокса в Хьюстоне (штат Техас, США).

Решение судей после 12-раундового противостояние было единогласным: 119:109, 118:109, 120:108 в пользу Чарло.

Напомним, в рамках боксёрского шоу, проходившего в Гвадалахаре (Мексика), бывший чемпион UFC, легендарный Андерсон Силва раздельным решением судей победил экс-чемпиона мира по боксу Хулио Сезара Чавеса-младшего.

В ночь с 19 на 20 июня мск в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В со-главном бою сошлись россиянин Алексей Олейник и молдавско-украинский боец Сергей Спивак.
Бой продлился все три раунда и завершился победой Спивака раздельным решением судей.

Олейник снова проиграл. Карьере в UFC конец? Олейник снова проиграл. Карьере в UFC конец?
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021