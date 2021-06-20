Чарло защитил титул WBC в среднем весе, единогласным решением судей победив Монтиэля

Американский боксёр Джермалл Чарло победил мексиканца Хуана Монтиэля, защитив титул WBC в среднем весе. Их поединок стал главным событием вечера бокса в Хьюстоне (штат Техас, США).
Решение судей после 12-раундового противостояние было единогласным: 119:109, 118:109, 120:108 в пользу Чарло.
Напомним, в рамках боксёрского шоу, проходившего в Гвадалахаре (Мексика), бывший чемпион UFC, легендарный Андерсон Силва раздельным решением судей победил экс-чемпиона мира по боксу Хулио Сезара Чавеса-младшего.
В ночь с 19 на 20 июня мск в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В со-главном бою сошлись россиянин Алексей Олейник и молдавско-украинский боец Сергей Спивак.
Бой продлился все три раунда и завершился победой Спивака раздельным решением судей.
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