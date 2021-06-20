Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Силва поделился эмоциями после победы над Чавесом

Силва поделился эмоциями после победы над Чавесом
Виталий Весёлый
Комментарии

Бывший чемпион UFC легендарный Андерсон Силва прокомментировал победу, одержанную им раздельным решением судей над экс-чемпионом мира по боксу Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Их поединок прошёл в Гвадалахаре (Мексика) в рамках боксёрского шоу.

«Я так счастлив. В первую очередь хотел бы поблагодарить моего тренера, который очень усердно поработал со многой. Я обожаю бои, а бокс — моя мечта на многие-многие годы. Поэтому я всегда буду отдавать дань уважение этому виду спорта. Я не могу выйти на ринг и не выкладываюсь изо всех сил», — приводит слова Силвы MMA Fighting.

Андерсон Силва был фактически отчислен из UFC после поражения в ноябре 2020 года от Юрайи Холла. После того поединка президент лиги Дана Уайт заявил, что больше не даст возможности Силве выходить в клетку в столь солидном возрасте, а также выразил надежду, что так поступят и в других промоушенах. Но Силва всё же не намерен завершать карьеру.

Карьера Чавеса в последние годы также находится в глубоком кризисе, в пяти предыдущих поединках он победил лишь дважды.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021