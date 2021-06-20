Силва поделился эмоциями после победы над Чавесом

Бывший чемпион UFC легендарный Андерсон Силва прокомментировал победу, одержанную им раздельным решением судей над экс-чемпионом мира по боксу Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Их поединок прошёл в Гвадалахаре (Мексика) в рамках боксёрского шоу.
«Я так счастлив. В первую очередь хотел бы поблагодарить моего тренера, который очень усердно поработал со многой. Я обожаю бои, а бокс — моя мечта на многие-многие годы. Поэтому я всегда буду отдавать дань уважение этому виду спорта. Я не могу выйти на ринг и не выкладываюсь изо всех сил», — приводит слова Силвы MMA Fighting.
Андерсон Силва был фактически отчислен из UFC после поражения в ноябре 2020 года от Юрайи Холла. После того поединка президент лиги Дана Уайт заявил, что больше не даст возможности Силве выходить в клетку в столь солидном возрасте, а также выразил надежду, что так поступят и в других промоушенах. Но Силва всё же не намерен завершать карьеру.
Карьера Чавеса в последние годы также находится в глубоком кризисе, в пяти предыдущих поединках он победил лишь дважды.
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