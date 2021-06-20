Майк Тайсон назвал фаворита боя Фьюри — Уайлдер

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился ожиданиями от третьего поединка с участием обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Бой Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля.



«Уайлдер и Фьюри зарабатывают деньги. У Деонтея нет поводов для жалоб. Он провёл отличный бой, но я думаю, что Фьюри тогда просчитал его. Произойти может всё что угодно, ведь Уайлдер обладает тяжёлым ударом.



Думаю, мы увидим то же, что и в предыдущем бою, однако люди ждут этого поединка», — сказал Тайсон на канале Hotboxin' with Mike Tyson в YouTube.



Тайсон и Деонтей проведут уже третий поединок. В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился ничьей. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.

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