Меликузиев пошёл добивать Росадо и зевнул удар. Видео одного из ярчайших нокаутов года
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35-летний американский боксер, экс-претендент на титул в средней весовой категории Габриэль Росадо нокаутом в третьем раунде победил 25-летнего боксёра из Узбекистана Бектемира Меликузиева.
Меликузиев считался явным фаворитом этого боя. Уже в самом начале поединка он захватил инициативу, прижимая соперника к канатам, и в какой-то момент отправил его в нокдаун. В третьем раунде картина противостояния не менялась. В какой-то момент Бектемир решил пойти на добивание, но пропустил встречный удар, который отправил его в нокаут.
Видео можно посмотреть на странице DAZN Boxing в "Твиттере". Права на видео принадлежат DAZN.
Напомним, в январе 2021 года Меликузиев должен был драться с россиянином Сергей Ковалёвым, однако последний провалил допинг-тест.
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