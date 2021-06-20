Меликузиев пошёл добивать Росадо и зевнул удар. Видео одного из ярчайших нокаутов года

35-летний американский боксер, экс-претендент на титул в средней весовой категории Габриэль Росадо нокаутом в третьем раунде победил 25-летнего боксёра из Узбекистана Бектемира Меликузиева.



Меликузиев считался явным фаворитом этого боя. Уже в самом начале поединка он захватил инициативу, прижимая соперника к канатам, и в какой-то момент отправил его в нокдаун. В третьем раунде картина противостояния не менялась. В какой-то момент Бектемир решил пойти на добивание, но пропустил встречный удар, который отправил его в нокаут.

Видео можно посмотреть на странице DAZN Boxing в "Твиттере". Права на видео принадлежат DAZN.

Напомним, в январе 2021 года Меликузиев должен был драться с россиянином Сергей Ковалёвым, однако последний провалил допинг-тест.