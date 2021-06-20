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«Мой лучший фанат». Олейник сфотографировался с Даной Уайтом после поражения от Спивака

«Мой лучший фанат». Олейник сфотографировался с Даной Уайтом после поражения от Спивака
Виталий Весёлый
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Российский боец Алексей Олейник на своей странице в «Инстаграме» разместил новое фото после поражения, которое он потерпел в бою с молдавско-украинским бойцом Сергеем Спиваком в со-главном поединке турнира UFC Fight Night. Алексей сфотографировался с президентом UFC Даной Уайтом.

«После боя фанат попросил сфоткаться и поздравил с днём рождения. Мой лучший болельщик», — подписал фото Олейник.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Алексея Олейника в «Инстаграме».

Напомним, бой продлился все три раунда и закончился победой Спивака раздельным решением судей. Ранее Олейник проиграл в UFC Деррику Льюису и Крису Докасу. Всего в смешанных единоборствах на счету россиянина 59 побед и 16 поражений. Ещё один бой завершился вничью.

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