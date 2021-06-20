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45-летний Силва опускал руки и издевательски приглашал Чавеса атаковать его. Видео

45-летний Силва опускал руки и издевательски приглашал Чавеса атаковать его. Видео
Виталий Весёлый
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Бывший чемпион UFC легендарный Андерсон Силва издевательски предлагал экс-чемпиону мира по боксу Хулио Сезару Чавесу-младшему атаковать его, опуская руки во время боя, который прошёл в Гвадалахаре (Мексика) в рамках боксёрского шоу.

Видео можно посмотреть на странице DAZN Boxing в "Твиттере". Права на видео принадлежат DAZN.

Напомним, что 45-летний Силва в итоге победил раздельным решением судей.

Андерсон Силва был фактически отчислен из UFC после поражения в ноябре 2020 года от Юрайи Холла. После того поединка президент лиги Дана Уайт заявил, что больше не даст возможности Силве выходить в клетку в столь солидном возрасте, а также выразил надежду, что так поступят и в других промоушенах. Но Силва всё же не намерен завершать карьеру.

Карьера Чавеса в последние годы также находится в глубоком кризисе, в пяти предыдущих поединках он победил лишь дважды.

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