Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто следующим из бойцов его лиги может перейти в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, смогут ли бойцы лиги Eagle Fighting Championship (EFC), владельцем которой он является, перейти в UFC.
«Можно ли надеяться, что EFC будет трамплином для UFC, и бойцам не придётся доказывать свою состоятельность через другие организации? EFC — одна из лучших лиг в СНГ, и мы уже подписали отсюда в UFC двух человек — Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова. Следующий у нас на очереди тяжеловес, наш чемпион Ризван Куниев. Если не ошибаюсь, в сентябре он будет участвовать в шоу Dana White’s Contender Series. Они его пригласили. Если он победит, то попадёт в UFC. Так что нельзя сказать, что это трамплин, но если человек стремится уехать за океан, чтобы драться в лучшей лиге мира… В нашем виде спорта UFC — это как Олимпиада. Если человеком интересуется UFC и боец сам хочет подраться там, то даже если у нас есть контракт с ним, мы его отпускаем. Зачем его здесь держать?
У нас на постсоветском пространстве бойцов хватает, очень сильных и крепких ребят. Так что тех, кем интересуется UFC, мы готовы отпускать. Но в другие (конкурирующие) лиги мы их не отпускаем, организация должна быть одной из лучших в мире, заокеанской. Если лига в нём заинтересована, готова сделать ему визу, предоставить платформу, где выступают лучшие бойцы мира, то мы не против», — приводит слова Нурмагомедова Vesti.kz.
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