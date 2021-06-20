Забита Магомедшарипова могут прооперировать в Казахстане

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов может перенести операцию в Казахстане, сообщает ТАСС. Партнёр по команде Забита, Магомед Магомедов, подтвердил, что в ближайшее время спортсмен окажется на операционном столе.

«Необходима небольшая операция, а там посмотрим», — сказал Магомедов.

Ранее Забита Магомедшарипова официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Напомним, последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.