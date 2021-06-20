«Надо спасать планету». Олег Тактаров показал впечатляющую форму

Бывший российский боец ММА Олег Тактаров опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Прославленный спортсмен выложил фото без футболки, продемонстрировав впечатляющую физическую форму.

«Тот случай, когда хочешь Нганну, а тебе пытаются подсунуть Тайсона. P. S. Третье занятие, уже скучно, надо спасать планету», — подписал фото Тактаров.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Тактарова.

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. Напомним, после ухода из спорта он по большей части занят работой в киноиндустрии. Вместе с тем, интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. Не так давно он активно делился мнением о поединке Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. Тактаров также известен высказываниями в адрес Хабиба Нурмагомедова.