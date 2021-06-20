Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Надо спасать планету». Олег Тактаров показал впечатляющую форму

«Надо спасать планету». Олег Тактаров показал впечатляющую форму
Антон Мозговой
Комментарии

Бывший российский боец ММА Олег Тактаров опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Прославленный спортсмен выложил фото без футболки, продемонстрировав впечатляющую физическую форму.

«Тот случай, когда хочешь Нганну, а тебе пытаются подсунуть Тайсона. P. S. Третье занятие, уже скучно, надо спасать планету», — подписал фото Тактаров.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Тактарова.

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. Напомним, после ухода из спорта он по большей части занят работой в киноиндустрии. Вместе с тем, интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. Не так давно он активно делился мнением о поединке Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. Тактаров также известен высказываниями в адрес Хабиба Нурмагомедова.

Новость по теме
Тактаров показал своё детское фото
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021