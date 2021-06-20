Макгрегор показал, как катается на велосипеде с голым торсом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Ирландец опубликовал фото, сделанное на прогулке. На фото боец ММА катается на велосипеде в шортах и без футболки. Сзади за ним едет большой чёрный внедорожник. При этом Макгрегор не стал делать геоотметки, поэтому непонятно, где было сделано фото.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Макгрегора.
Следующим соперником Макгрегора станет американец Дастин Порье. Они проведут третий поединок.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бое, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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