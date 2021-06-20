Нурмагомедов — о гостеприимстве в Казахстане: не высыпаюсь, а потом ещё до утра кушаешь

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о гостеприимстве в Казахстане. В Алматы (Казахстан) Нурмагомедов провёл турнир собственного промоушена EFC.
«Просто мясо начинается с шести утра. Бешбармак, конина, баранина. Я им говорю: «На завтрак дайте что-нибудь молочное». Я и так не высыпаюсь, целый день встречи, а потом ещё до утра кушаешь… Очень хорошо встречают.
Знаете, в Казахстан уже как к себе домой прилетаю, очень много близких ребят, друзей, братьев, которые поддерживают, спасибо им большое! И для Казахстана, для ребят, для молодёжи… Если какая-нибудь поддержка нужна — я всегда рядом. Сами бойцы, которые приезжали к нам, они знают. Сколько людей к нам приезжало на сборы в 2012–2016 годы, много раз мы вместе тренировались. Всегда рядом, так что удачи вам, берегите себя!» — приводит слова Нурмагомедова Vesti.kz.
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