Сехудо одним твитом потроллил Петра Яна, Стерлинга и О'Мэлли

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в одном твите потроллил сразу трёх бойцов: бывшего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Петра Яна, обладателя соответствующего пояса Алджэмейна Стерлинга и Шона О'Мэлли, заявлявшего о претензиях на титул.

«Ненавижу, когда мои детки не перестают ссориться. Шон О'Мэлли, я удивлён, что ты не сломал лодыжку, пока писал этот твит. Пётр Ян, тебе коленадо (игра слов «колено» и «надо». — Прим. «Чемпионата») передохнуть. Алджэмейн Стерлинг, я надеюсь, тебе нравится косплеить чемпиона с фальшивым поясом», — написал Сехудо в своём «твиттере».

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого на его счету 15 побед.

