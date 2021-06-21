Сехудо одним твитом потроллил Петра Яна, Стерлинга и О'Мэлли

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в одном твите потроллил сразу трёх бойцов: бывшего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Петра Яна, обладателя соответствующего пояса Алджэмейна Стерлинга и Шона О'Мэлли, заявлявшего о претензиях на титул.
«Ненавижу, когда мои детки не перестают ссориться. Шон О'Мэлли, я удивлён, что ты не сломал лодыжку, пока писал этот твит. Пётр Ян, тебе коленадо (игра слов «колено» и «надо». — Прим. «Чемпионата») передохнуть. Алджэмейн Стерлинг, я надеюсь, тебе нравится косплеить чемпиона с фальшивым поясом», — написал Сехудо в своём «твиттере».
Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого на его счету 15 побед.
- 21 июня 2021
-
08:41
-
08:02
-
00:15
- 20 июня 2021
-
23:56
-
22:14
-
21:37
-
19:55
-
18:22
-
17:14
-
16:50
-
16:41
-
16:28
-
15:41
-
15:26
-
15:06
-
13:53
-
13:17
-
11:36
-
11:20
-
10:29
-
09:57
-
09:23
-
04:56
-
04:47
-
04:28
-
04:16
-
04:10
-
03:38
-
02:30
-
01:13
-
00:35
- 19 июня 2021
-
23:51
-
22:50
-
21:48
-
20:20