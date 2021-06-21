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Магомед Исмаилов рассказал, когда закончит карьеру

Магомед Исмаилов рассказал, когда закончит карьеру
Александр Насонов
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, при каком условии примет решение уйти из MMA.

“Я буду уходить, когда на меня будет самый большой спрос. Уходить надо так, а не когда у тебя травмы или что-то болит. Это должно быть четкое и осознанное решение”, — приводит слова Исмаилова ТАСС.

35-летний Магомед Исмаилов выступает в смешанных единоборствах с 2011 года. Последний поединок российский спортсмен провёл в декабре 2020 года, победив Ивана Штыркова единогласным решением судей. Всего на его счету 20 боёв в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел два поражения, ещё один поединок завершился вничью. 1 октября 2021 года Магомед проведёт матч-реванш с Владимиром Минеевым.

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