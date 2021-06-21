Магомед Исмаилов рассказал, когда закончит карьеру

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, при каком условии примет решение уйти из MMA.

“Я буду уходить, когда на меня будет самый большой спрос. Уходить надо так, а не когда у тебя травмы или что-то болит. Это должно быть четкое и осознанное решение”, — приводит слова Исмаилова ТАСС.

35-летний Магомед Исмаилов выступает в смешанных единоборствах с 2011 года. Последний поединок российский спортсмен провёл в декабре 2020 года, победив Ивана Штыркова единогласным решением судей. Всего на его счету 20 боёв в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел два поражения, ещё один поединок завершился вничью. 1 октября 2021 года Магомед проведёт матч-реванш с Владимиром Минеевым.

