Экс-тренер Кличко: психологу Ломаченко самому психолог нужен. Слышали, что Василий сказал?

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, раскритиковал психолога бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко. По мнению Городничёва, Ломаченко зря заявляет, что не считает себя проигравшим в бою с Теофимо Лопесом.
«Психологу Ломаченко самому психолог нужен. Ему двойку надо поставить.
Вы слышали, что Василий сказал? Что он перезагрузился, но поражение от Лопеса никак не может принять. Представляете, человек с этим живёт. Как Ломаченко может перезагрузиться и давать результаты, если он находится в прошлом?
А что этот психолог там делал? Как он его перезагрузил, если Ломаченко опять вернулся к этому Лопесу? Уже надо об этом забыть и двигаться дальше, если ты хочешь стать абсолютным чемпионом мира», — заявил Городничёв в своём YouTube-канале.
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