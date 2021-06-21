Экс-тренер Кличко: психологу Ломаченко самому психолог нужен. Слышали, что Василий сказал?

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, раскритиковал психолога бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко. По мнению Городничёва, Ломаченко зря заявляет, что не считает себя проигравшим в бою с Теофимо Лопесом.

«Психологу Ломаченко самому психолог нужен. Ему двойку надо поставить.

Вы слышали, что Василий сказал? Что он перезагрузился, но поражение от Лопеса никак не может принять. Представляете, человек с этим живёт. Как Ломаченко может перезагрузиться и давать результаты, если он находится в прошлом?

А что этот психолог там делал? Как он его перезагрузил, если Ломаченко опять вернулся к этому Лопесу? Уже надо об этом забыть и двигаться дальше, если ты хочешь стать абсолютным чемпионом мира», — заявил Городничёв в своём YouTube-канале.