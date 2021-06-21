Менеджер Поветкина: иногда видишь таких персонажей, что глаза на лоб лезут

Андрей Рябинский, глава промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы бывшего российского боксёра Александра Поветкина, рассказал, чем будет заниматься его подопечный по завершении карьеры. 13 июня 41-летний Поветкин объявил об уходе из спорта.

«Саша нёс бы в массы и молодёжь свой правильный образ настоящего рыцаря, спокойного, рассудительного человека с волей, достоинством, характером. Это то, чего не хватает.

Иногда видишь таких персонажей, что глаза на лоб лезут. Не хочется, чтобы вот эти клоуны были для молодёжи кумирами», — цитирует Рябинского ТАСС.

Александр Поветкин — заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли в весовой категории свыше 91 кг, чемпион России в категории до 91 кг и свыше 91 кг в любителях. Среди профессионалов бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020—2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжёлом весе.