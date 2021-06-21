Ян Блахович готов провести бой с Джоном Джонсом в тяжёлом весе

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович заявил, что готов перейти в тяжёлый вес, если Джон Джонс согласится на бой с ним.



«Надеюсь, Джон Джонс подерётся в тяжёлом весе. Я по-прежнему жду его, когда и где угодно. Надеюсь, он перестанет нести чушь и даст мне то, что обещал после моей победы над Кори Андерсоном. Я готов подраться с Джоном Джонсом даже в тяжёлом весе. Это не проблема. Я готов сделать это хоть на заднем дворе. Плевать», — цитирует Блаховича Sportskeeda.



Напомним, Блахович с момента завоевания титула провёл лишь одну защиту. В марте 2021 года единогласным решением судей он победил чемпиона лиги в среднем весе Исраэля Адесанью, который пытался стать чемпионом сразу в двух дивизионах.



Джон Джонс ещё летом 2020 года объявил о переходе в тяжёлый вес, но так и не провёл ни одного поединка.

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