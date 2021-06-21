Украинец Гвоздик: с удовольствием жрал бы допинг, если бы умел скрыть. Поглядите на Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC, украинец Александр Гвоздик заявил, что принимал бы допинг, если бы научился это скрывать. При этом он, по его словам, не понимает, зачем спортсмены решаются на употребление запрещённых препаратов.

«Я не знаю на самом деле, почему так происходит. Кто-то банально просто дурачок — решил попробовать на авось. За кого-то закрывают вопросы.

Я не знаю, как это делать. Сейчас уже, спустя два года, могу говорить как есть. Я бы с удовольствием жрал какой-то допинг, если бы у меня в команде был тот, кто понимал бы, как это скрыть.

Посмотрите на тяжей, на того же Джошуа — эти вены размером с большой палец, видимо, на хлебе и воде выросли. Кстати, у них допинг никогда не находят. А если и находят, то он попал из «Макдональдса» или ещё откуда-то», — рассказал Гвоздик в интервью, выложенном в «инстаграме» boxingtime.ua.