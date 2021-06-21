«Верю в команду!» Боец MMA А. Емельяненко запостил фото Дзюбы перед матчем Россия — Дания

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что верит в сборную России по футболу, которая сегодня, 21 июня, проведёт решающий матч группового этапа Евро-2020 с командой Дании.
«Верю в команду!» — написал он в «сториз» своего «инстаграма», выложив фотографию нападающего сборной России Артёма Дзюбы.
Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/?hl=ru
Начало матча запланировано на 22:00 мск, игру покажет «Первый канал». Встречу обслужит бригада во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции, помогать ему будут соотечественники Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный арбитр – Сандро Шерер из Швейцарии.
Напомним, что подопечные Станислава Черчесова начали турнир с поражения от Бельгии (0:3), а затем обыграли Финляндию (1:0). Датчане на старте уступили Финляндии (0:1), после чего проиграли и Бельгии (1:2).
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