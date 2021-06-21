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Гвоздик: Усику никогда в жизни не дадут победить Джошуа по очкам

Гвоздик: Усику никогда в жизни не дадут победить Джошуа по очкам
Александр Насонов
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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC, украинец Александр Гвоздик рассказал об ожиданиях от поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.

«Усику никогда в жизни не отдадут победу по очкам. Я думаю, что если он будет валять Джошуа в каждом раунде, то проиграет раздельным решением.

Если Саня попытается устроить зрелище, он проиграет досрочно. Соответственно, зрелища в этом бою мы не увидим, потому что Саня неглупый парень. Так что в случае поражения Саши реванша не будет, если он не прописан в контракте», — рассказал Гвоздик в интервью, выложенном в «инстаграме» boxingtime.ua.

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