Узбекский боец Мурадов рассказал, как познакомился с Флойдом Мейвезером

Боец UFC из Узбекистана Махмуд Мурадов рассказал о своём знакомстве с бывшим чемпионом мира по боку в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.



«На меня почему-то вообще часто обращали внимание какие-то серьезные люди или именитые спортсмены, хотя я сам никогда за ними не ходил. Например, с Флойдом я познакомился в Праге. Причем сам не обращался к нему, не просил сфотографироваться. Просто было интересно, что это за человек, как он себя ведет. Я тогда должен был улетать, но поездка отменилась. Так и познакомились, общаемся уже около пяти-шести лет. И он до сих пор говорит, что я стану лучшим, потому что видит, как я тренируюсь. Мы с ним вместе бегали, на лапах работали. Говорит, у меня сильная правая. У нас очень хорошие отношения, Флойд даже зовет меня жить в Америку. Но я не хочу.



Кстати, именно Флойд поспособствовал росту моей популярности в соцсетях. Мы с ним как-то сидели, и вдруг он говорит: «Скинь свою фотографию, я ее у себя в инстаграме опубликую, чтобы мир о тебе узнал». Спустя два дня прихожу с тренировки, а у меня телефон разрывается. Смотрю — на 56 тыс. подписчиков больше. Вот так я и взорвал все паблики», — приводит слова Мурадова «RT на русском».