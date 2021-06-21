Конор Макгрегор показал фото в дорогом костюме и с синяком под глазом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. На снимках Макгрегор одет в дорогой костюм серого цвета, под левым глазом у него синяк.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.

Некоторые пользователи спросили в комментариях, где Конор получил этот синяк. Он не ответил.

Напомним, менее чем через три недели Конор Макгрегор проведёт третий бой с Дастином Порье. Поединок возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.