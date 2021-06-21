Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор показал фото в дорогом костюме и с синяком под глазом

Конор Макгрегор показал фото в дорогом костюме и с синяком под глазом
Александр Насонов
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. На снимках Макгрегор одет в дорогой костюм серого цвета, под левым глазом у него синяк.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.

Некоторые пользователи спросили в комментариях, где Конор получил этот синяк. Он не ответил.

Напомним, менее чем через три недели Конор Макгрегор проведёт третий бой с Дастином Порье. Поединок возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021