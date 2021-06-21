Конор Макгрегор показал фото в дорогом костюме и с синяком под глазом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. На снимках Макгрегор одет в дорогой костюм серого цвета, под левым глазом у него синяк.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.
Некоторые пользователи спросили в комментариях, где Конор получил этот синяк. Он не ответил.
Напомним, менее чем через три недели Конор Макгрегор проведёт третий бой с Дастином Порье. Поединок возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
- 21 июня 2021
-
16:00
-
15:12
-
14:56
-
14:32
-
13:59
-
13:22
-
13:02
-
12:56
-
12:03
-
11:47
-
11:00
-
10:43
-
10:00
-
09:47
-
09:21
-
09:11
-
08:41
-
08:02
-
00:15
- 20 июня 2021
-
23:56
-
22:14
-
21:37
-
19:55
-
18:22
-
17:14
-
16:50
-
16:41
-
16:28
-
15:41
-
15:26
-
15:06
-
13:53
-
13:17
-
11:36
-
11:20