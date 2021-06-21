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Появилось видео избиения российского бойца ММА африканскими студентами в Москве

Появилось видео избиения российского бойца ММА африканскими студентами в Москве
Александр Кожевников
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Появилось видео избиения российского бойца смешанных единоборств Агасапара Мухадова студентами африканской наружности из Российского университета дружбы народов.

Инцидент произошёл ещё 8 мая. Сообщается, что перепалка между Агасапаром Мухадовым и студентами РУДН случилась в очереди в магазин, который располагается вблизи от общежития. Как заявил сам Мухадов, обидчик избил его разбитой бутылкой. В результате осколки стекла порезали ему голову и тело.

Спортсмен получил необходимую медицинскую помощь. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Агасапару Мухадову 24 года. Он выступает в лиге Hardcore Fighting Championship в тяжёлом весе. На его счету одна победа и два поражения.

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