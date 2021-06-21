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Корейский зомби бросил вызов Максу Холлоуэю

Корейский зомби бросил вызов Максу Холлоуэю
Антон Мозговой
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Боец ММА Чон Чхан Сон, известный под прозвищем Корейский зомби, предложил провести бой бывшему чемпиону UFC в полулёгком весе Максу Холлоуэю. Ранее Корейский зомби победил Дэна Иге на турнире UFC Vegas 29.

«С кем хочу подраться? С Холлоуэем. У Макса нет сильного удара. А у меня есть разрушительная мощь, я могу победить его», — цитирует корейского бойца MMA News.

Бой Корейского зомби и Иге продлился все пять раундов и завершился победой корейца единогласным решением судей. Для Чхан Сона эта победа стала 17-й в смешанных единоборствах. Также на его счету шесть поражений. Иге, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение при 15 победах.

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