Тайсон Фьюри: в бое с Уайлдером рассчитываю на быстрый нокаут
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Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал об ожиданиях от третьего поединка с американцем Деонтеем Уайлдером. Первый бой соперников закончился ничьей, а во втором поединке Фьюри нокаутировал оппонента. Третий бой состоится 24 июля в Лас-Вегасе.
«Этот бой — очередная рутина для меня. Надеюсь, что Деонтей сможем показать что-нибудь новое в этом поединке. Ему нужно это сделать, надеюсь, что он бросит мне вызов.
Уайлдер — пони с одним трюком. У него есть разрушительная мощь одного удара. Но я перееду его, как грузовик. Я гарантирую, что он не сможет продержаться даже столько, сколько выдержал во втором поединке. Я рассчитываю на быстрый нокаут», — цитирует Фьюри Fightnews.
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