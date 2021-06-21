Вудли: я нокаутирую Джейка Пола за три раунда

Бывший боец UFC Тайрон Вудли поделился ожиданиями от поединка с популярным блогером Джейком Полом. Вудли предположил, что нокаутирует соперника в третьем раунде. Поединок по правилам бокса состоится 28 августа.

«Я думаю, что бой продлится три раунда. Если я скажу, что нокаутирую его в первом раунде, то это будет звучать нагловато и глупо. Но когда кто-то дерётся с Тайроном Вудли, я бы советовал ему лучше обороняться, выдержать шторм, идти в клинч и хватать его, удерживать на дистанции.

Это — новая глава для меня. Но вы знаете, как бывает в этом спорте. Когда нокаутируешь какого-то типа, выходишь на следующий уровень. И никто уже не помнит, кого ты там раньше победил.

Я побью его, нокаутирую, но надеюсь, что не причиню ему слишком много ущерба, а он вернётся на ринг. Ведь в этом случае я смогу получить деньги за бой вновь. Я хочу ограбить банк дважды», — цитирует Вудли MMAMania.