Вудли: я нокаутирую Джейка Пола за три раунда

Бывший боец UFC Тайрон Вудли поделился ожиданиями от поединка с популярным блогером Джейком Полом. Вудли предположил, что нокаутирует соперника в третьем раунде. Поединок по правилам бокса состоится 28 августа.
«Я думаю, что бой продлится три раунда. Если я скажу, что нокаутирую его в первом раунде, то это будет звучать нагловато и глупо. Но когда кто-то дерётся с Тайроном Вудли, я бы советовал ему лучше обороняться, выдержать шторм, идти в клинч и хватать его, удерживать на дистанции.
Это — новая глава для меня. Но вы знаете, как бывает в этом спорте. Когда нокаутируешь какого-то типа, выходишь на следующий уровень. И никто уже не помнит, кого ты там раньше победил.
Я побью его, нокаутирую, но надеюсь, что не причиню ему слишком много ущерба, а он вернётся на ринг. Ведь в этом случае я смогу получить деньги за бой вновь. Я хочу ограбить банк дважды», — цитирует Вудли MMAMania.
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