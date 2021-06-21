Боксёр начал жестоко бить ногами упавшего соперника. Видео

В Боливии скандалом завершился боксёрский поединок Педро Табареса и Сауля Фараха. Бой был остановлен в шестом раунде после того, как Табарес, проводивший первый поединок на профессиональном уровне, отправил соперника в нокдаун. Рефери ещё даже не успел приступить к отсчитыванию 10 секунд, как Табарес бросился на лежащего Фараха и начал бить его ногами.

В итоге бой был остановлен. Табарес проиграл из-за дисквалификации.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Unitel Pando.

По данным местных СМИ, у соперников возникли неприязненные отношения из-за треш-тока. Позднее Табарес сообщил, что Фарах оскорбительно отзывался о жителях города, в котором живёт его соперник. Также Табарес принёс извинения своим болельщикам.

В свою очередь Фарах уже заявил, что готов провести реванш с обидчиком.

Естественно, пользователи возмутились поведением Табареса. Многие призвали навсегда запретить ему боксировать, а кто-то посоветовал спортсмену перейти в ММА.