Чикадзе: мне предложили бой с Яиром Родригесом, но я слышал, что он трусишка

Боец ММА полулёгкого веса Гига Чикадзе сообщил, что UFC предложил ему провести бой с Яиром Родригесом, заменив Макса Холлоуэя. По словам Чикадзе, Родригес пока не дал согласия.
Холлоуэй и Родригес должны были провести поединок 17 июня. Но Макс отказался от боя из-за травмы. В итоге Родригес остался без соперника.
«Макс Холлоуэй снялся с боя с Яиром Родригесом из-за травмы. UFC предложил мне заменить его, конечно, я согласился. После этого мы ждали Яира. Этот парень не хотел драться 20 или 21 месяц. Знаете, что я делал всё это время? Дрался и дрался. Я подрался шесть раз, побив всех соперников.
А этот парень начал играть в игры. Он так и не ответил. Надеюсь, он объявится 17 июля, но я слышал, что он трусишка. Он четырежды сливался с боя с Забитом Магомедшариповым. Я слышал, что он делал всё, чтобы отказаться от боя», — написал Чикадзе в своём «инстаграме».
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