В UFC показали, как соперник Волкова умеет бороться
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В ночь на 27 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В его главном событии выступят тяжеловесы Александр Волков и Сириль Ган. В преддверии шоу пресс-служба промоушена решила напомнить о сильных сторонах французского спортсмена.
В частности, в UFC отметили, что Ган умеет работать не только в стойке.
«Опасен не только в ударке», — сказано в сообщении, к которому прикреплено видео поединка Сириля с Дон'Тале Мэйсом. То был второй поединок Гана в карьере в UFC. Француз тогда в третьем раунде затянул соперника в борьбу, а после провёл приём скручивание пятки, заставив соперника капитулировать.
Видео доступно на странице UFC в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.
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