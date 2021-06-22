Джошуа грубо высказался в адрес Уайлдера

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа отреагировал на слова экс-чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера, который предположил, что британец избегает схватки с ним.

«Я боец элитного уровня, а не один из мальчиков для битья, которых он побеждал. Ему лучше следить за языком, ведь когда день нашего боя придёт, знаю, на что буду способен. Уайлдер не является бойцом элитного уровня», — приводит слова британца BoxingScene.

Напомним, Деонтей Уайлдер следующий поединок проведёт 24 июля 2021 года. Его соперником станет чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри. Это будет уже третья схватка боксёров. В первый раз была зафиксирована ничья, во втором бою победу одержал Фьюри. Джошуа, вероятно, следующий бой проведёт с Александром Усиком.