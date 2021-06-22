Джошуа: у Усика нет ничего такого, чего я раньше не видел

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа поделился мнением об экс-чемпионе мира в первом тяжёлом весе Александре Усике. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.

Джошуа спросили, какую опасность представляет для него Усик.

«Никакой опасности. Я вообще никого не боюсь.

У Усика нет ничего такого, чего я раньше не видел. Две руки, две ноги, мозг и сердце. Он хороший боксёр, но я усердно тренируюсь», — приводит слова Джошуа Boxing Insider.

О поединке Энтони Джошуа — Александр Усик официально ещё не объявлено. Ожидается, что бой пройдёт в сентябре.