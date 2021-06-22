Полный кард Bellator 261 с главным поединком Молдавский — Джонсон
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В ночь на 26 июня (мск) в Анкасвиле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по ММА Bellator 261. В главном поединке вечера россиянин Валентин Молдавский и американец Тимоти Джонсон оспорят титул временного чемпиона в полутяжёлом весе.
Действующим чемпионом Bellator в полутяжёлом весе является Райан Бейдер. Но американский боец ММА в настоящее время участвует в Гран-при.
Известен полный кард турнира.
Основной кард:
Тимоти Джонсон — Валентин Молдавский
Лиз Кармуш — Кана Ватанабе
Даниэль Вайхель — Кеони Диггз
Кристиан Эдвардас — Бен Пэрриш.
Предварительный кард:
Кайра Батара — Лена Овчинникова
Майлз Джури — Сидни Аутлоу
Сорен Бак — Бобби Ли
Джейлон Бэйтс — Коди Мэтьюз
Тэйлор Джонсон — Ленс Райт
Ли Чедвик — Саймон Бийонг.
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