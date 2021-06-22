Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Полный кард Bellator 261 с главным поединком Молдавский — Джонсон

Полный кард Bellator 261 с главным поединком Молдавский — Джонсон
Комментарии

В ночь на 26 июня (мск) в Анкасвиле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по ММА Bellator 261. В главном поединке вечера россиянин Валентин Молдавский и американец Тимоти Джонсон оспорят титул временного чемпиона в полутяжёлом весе.

Действующим чемпионом Bellator в полутяжёлом весе является Райан Бейдер. Но американский боец ММА в настоящее время участвует в Гран-при.

Известен полный кард турнира.

Основной кард:
Тимоти Джонсон — Валентин Молдавский
Лиз Кармуш — Кана Ватанабе
Даниэль Вайхель — Кеони Диггз
Кристиан Эдвардас — Бен Пэрриш.

Предварительный кард:
Кайра Батара — Лена Овчинникова
Майлз Джури — Сидни Аутлоу
Сорен Бак — Бобби Ли
Джейлон Бэйтс — Коди Мэтьюз
Тэйлор Джонсон — Ленс Райт
Ли Чедвик — Саймон Бийонг.

Bellator 261: Джонсон — Молдавский. Болеем за ученика Фёдора Емельяненко! LIVE! Bellator 261: Джонсон — Молдавский. Болеем за ученика Фёдора Емельяненко! LIVE!
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021