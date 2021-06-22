Полный кард Bellator 261 с главным поединком Молдавский — Джонсон

В ночь на 26 июня (мск) в Анкасвиле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по ММА Bellator 261. В главном поединке вечера россиянин Валентин Молдавский и американец Тимоти Джонсон оспорят титул временного чемпиона в полутяжёлом весе.

Действующим чемпионом Bellator в полутяжёлом весе является Райан Бейдер. Но американский боец ММА в настоящее время участвует в Гран-при.

Известен полный кард турнира.

Основной кард:

Тимоти Джонсон — Валентин Молдавский

Лиз Кармуш — Кана Ватанабе

Даниэль Вайхель — Кеони Диггз

Кристиан Эдвардас — Бен Пэрриш.



Предварительный кард:

Кайра Батара — Лена Овчинникова

Майлз Джури — Сидни Аутлоу

Сорен Бак — Бобби Ли

Джейлон Бэйтс — Коди Мэтьюз

Тэйлор Джонсон — Ленс Райт

Ли Чедвик — Саймон Бийонг.