Хабиб Нурмагомедов показал, как «пахал как никто другой» 13 лет назад. Фото

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» архивную фотографию. На снимке, сделанном в 2008 году, можно посмотреть, как Нурмагомедов лезет по канату.
«25 июля 2008 года. Просто пахал как никто другой в мире», — подписал он фото.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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