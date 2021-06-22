«Машина!» Подписчики оценили физическую форму Волкова перед боем с Ганом в UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, показал в «Инстаграме» свою нынешнюю физическую форму в преддверии поединка с французским бойцом MMA Сирилем Ганом. Бой Волков — Ган состоится на турнире UFC Вегас 30, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 26 на 27 июня мск.

«Заключительная пробежка перед выездом в Лас-Вегас. Максимальная готовность к бою!» — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александра Волкова.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Пушки заряжены».

«Машина! Саня, постарайся обрадовать нас на этих выходных! Будем болеть душой и сердцем! Пояс не за горами».

«Гигант».

«Александр, мощный!»