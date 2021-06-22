Мухаммад: хочу подраться с Ковингтоном больше, чем с кем-либо другим, ненавижу этого парня

Боец ММА Белал Мухаммад сообщил о желании провести поединок с Колби Ковингтоном. Мухаммад выразил недоумение в связи с тем, что Ковингтону могут дать титульный поединок с Камару Усманом.

«Я до сих пор не понимаю, почему Колби может получить титульник. Да, бой с Усманом был классным, но ему сломали челюсть. К тому же Ковингтон с тех пор почти не дрался. В то же время Усман провёл уже три боя.

Вряд ли повторный бой принесёт большие суммы по pay-per-view. Первый бой принёс 200 тыс. платных просмотров.

Я хочу провести бой с Колби больше, чем кто-либо другой. Я ненавижу этого парня. Конечно, мне хочется и повторного боя с Эдвардсом, учитывая, как закончился предыдущий поединок. Но желание провести бой с Колби находится на другом уровне», — цитирует Мухаммада MMA Junkie.