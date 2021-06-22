Джошуа — о Уайлдере: никогда не видел боксёра, который идёт на войну с одним оружием
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Британский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа поделился мнением об американце Деонтее Уайлдере, которому предстоит провести третий поединок с Тайсоном Фьюри. Джошуа признался, что не считает Уайлдера угрозой в супертяжёлом весе.
«Уайлдер — не элитный боец супертяжёлого веса. Он хорош, если мы говорим о тяжёлом весе, где один удар может всё решить. Но я никогда не видел в нашем дивизионе боксёра, который идёт на войну всего с одним оружием.
Когда оказываешься на топ-уровне, удержаться там долго не удаётся. Мы уже видели, что у Уайлдера в этом плане есть проблемы. И многие из нас ждут возможности надрать ему зад», — цитирует Джошуа BoxingScene.
Новость по темеДжошуа грубо высказался в адрес Уайлдера
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