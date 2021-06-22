UFC Вегас 30: полный кард турнира с главным боем Волков — Ган

В ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В главном событии вечера сразятся россиянин Александр Волков и француз Сириль Ган, выступающие в тяжёлом весе. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.
Основной кард
Сириль Ган (8-0) — Александр Волков (33-8)
Таннер Босер (19-8-1) — Овинс Сент-Прю (25-15)
Кеннеди Нзечакву (8-1) — Данило Маркес (11-2)
Андрэ Фили (21-8) — Даниэль Пинеда (27-14, 2nc)
Ворли Алвес (14-4) — неизвестно (Рамазан Эмеев выбыл)
Ренато Мойкано (14-4-1) — Джай Герберт (10-2).
Предварительный кард
Раони Берселос (16-1) — Тимур Валиев (17-2, 1nc)
Шавкат Рахмонов (13-0) — Мишель Празерс (26-3)
Тим Минс (31-12-1, 1 nc) — Николас Далби (19-3-1, 2 nc)
Марчин Прахнио (14-5) — Исаак Виллануэва (18-11)
Джулия Авила (8-2) — Юлия Столяренко (9-4-2)
Чарльз Роса (13-5) — Джастин Джайнес (16-7)
Янси Медейрош (15-7, 1 nc) — Дамир Хадзович (13-6).
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