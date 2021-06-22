Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Олег Тактаров потроллил Черчесова на фоне разгрома России от Дании и вылета с Евро-2020

Олег Тактаров потроллил Черчесова на фоне разгрома России от Дании и вылета с Евро-2020
Комментарии

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал поражение сборной России по футболу в матче третьего тура Евро-2020 с Данией (1:4). Подопечные Станислава Черчесова завершили групповой этап на четвёртом месте, заработав три очка за победу над Финляндией (1:0).

«Ура! Мы получили шанс неплохо сыграть на чемпионате мира!

Теперь будет сборная России. Точнее, это от нас зависит, будет ли это опять послушная команда Станислава Саламыча или всё-таки сборная страны», — написал Тактаров в своём «инстаграме».

По итогам группового этапа Евро-2020 первое место в группе B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, а россияне — последнее, четвёртое место.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021