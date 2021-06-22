Уиттакер: Адесанья не так хорош, как сам о себе думает

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер поделился мнением о чемпионе организации Исраэле Адесанье. Ожидается, что следующим соперником Адесаньи будет именно Уиттакер.

«Посмотрев поединок с Веттори, понимаешь, что Адесанья вовсе не является человеком, по которому невозможно попасть. Этот поединок ещё раз подтвердил, что он — обычный человек, которого можно подбить.

Если честно, я думаю, что он провёл средний бой. Не в том плане, что он выглядел плохо, а в том, что так и не сделал ничего особенного. Он не показал ничего яркого, продемонстрировав лишь ровно то, что нужно было для победы. И это хороший подход.

Но такие бои не возводят бойцов в категорию богов. Он не бог, хотя и очень хороший боец, это точно. Но Адесанья не так хорош, как сам думает о себе», — цитирует Уиттакера Daily Telegraph.