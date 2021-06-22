Бёрнс: Эдвардс очень хорошо дрался с Диазом, но фанаты хотят видеть рубку

Бразильский боец ММА Гилберт Бёрнс поделился мнением о британце Леоне Эдвардсе, который ранее одержал победу в поединке с Нейтом Диазом. Бёрнс предположил, что Эдвардсу тяжело рассчитывать на любовь фанатов, учитывая, что он редко побеждает нокаутом. По словам Бёрнса, Эдвардс вряд ли получит титульный бой.

«Я не критикую его, он дрался очень хорошо. Эдвардс — умный боец, но он не финишёр. Когда боец побеждает нокаутом, он может рассчитывать на титульный поединок. Но если мы говорим о человеке, который просто побеждает решением из раза в раз, то… Да, он выигрывает, зарабатывает деньги, становится лучше. Но фанаты, настоящие фанаты ММА, хотят видеть рубку, насилие. Они сходят с ума, когда один боец вырубает другого», — цитирует Бёрнса MMAMania.