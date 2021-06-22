Джошуа: на Усике жизнь не заканчивается, я всё равно подерусь с Фьюри

Британский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что намеревается подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри после того, как проведёт бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком.

«С Усиком или без в моей жизни я всё равно подерусь с Фьюри. Это однозначно. На Усике жизнь не заканчивается, наш бой с ним не повлияет на поединок с Фьюри, он состоится.

Поединок с Фьюри — очень большой, он больше, чем бокс и пояса. Посмотрим, как всё получится», — цитирует Джошуа BoxingScene.

Ожидалось, что Фьюри и Джошуа проведут долгожданный поединок, но американский боксёр Деонтей Уайлдер сумел добиться третьего боя с Фьюри.