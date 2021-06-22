Белфорт заявил о желании провести бой-реванш с Андерсоном Силвой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Витор Белфорт заявил, что хочет реванша с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой. Их бой состоялся в феврале 2011 года.



«Думаю, мы встретимся в боксёрском ринге. Говорят, всем нравятся матчи-реванши. Этот поединок нужен не только нам, но и болельщикам. Моё послание Андерсону: до скорой встречи», — приводит слова Белфорта BJ Penn.



20 июня Силва раздельным решением судей победил экс-чемпиона мира по боксу Хулио Сезара Чавеса-младшего в поединке, который прошёл в Гвадалахаре (Мексика) в рамках боксёрского шоу.



Белфорт встретится с бывшим чемпионом мира по боксу в шести весовых категориях Оскаром де ла Хойей в специальном боксёрском поединке, который состоится в рамках Triller Fight Club 18 сентября во время уик-энда, посвящённого Дню независимости Мексики.

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