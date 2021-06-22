Промовидео к бою Молдавский — Джонсон на Bellator 261
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В ночь на 26 июня (мск) в Анкасвиле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по ММА Bellator 261. В главном бою вечера россиянин Валентин Молдавский и американец Тимоти Джонсон оспорят титул временного чемпиона в полутяжёлом весе.
Промовидео к бою Молдавский — Джонсон на Bellator 261
Основной кард турнира:
Тимоти Джонсон — Валентин Молдавский
Лиз Кармуш — Кана Ватанабэ
Даниэль Вайхель — Кеони Диггс
Кристиан Эдвардас — Бен Пэрриш.
Предварительный кард:
Кайра Батара — Лена Овчинникова
Майлс Джури — Сидни Аутло
Сорен Бак — Бобби Ли
Джейлон Бейтс — Коди Мэтьюз
Тейлор Джонсон — Ленс Райт
Ли Чедвик — Симон Бийонг.
Ранее ожиданиями от поединка Молдавский — Джонсон поделился легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко.
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