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Промовидео к бою Молдавский — Джонсон на Bellator 261

Промовидео к бою Молдавский — Джонсон на Bellator 261
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В ночь на 26 июня (мск) в Анкасвиле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по ММА Bellator 261. В главном бою вечера россиянин Валентин Молдавский и американец Тимоти Джонсон оспорят титул временного чемпиона в полутяжёлом весе.

Промовидео к бою Молдавский — Джонсон на Bellator 261

Основной кард турнира:
Тимоти Джонсон — Валентин Молдавский
Лиз Кармуш — Кана Ватанабэ
Даниэль Вайхель — Кеони Диггс
Кристиан Эдвардас — Бен Пэрриш.

Предварительный кард:
Кайра Батара — Лена Овчинникова
Майлс Джури — Сидни Аутло
Сорен Бак — Бобби Ли
Джейлон Бейтс — Коди Мэтьюз
Тейлор Джонсон — Ленс Райт
Ли Чедвик — Симон Бийонг.

Ранее ожиданиями от поединка Молдавский — Джонсон поделился легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко.

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Фёдор Емельяненко поделился ожиданиями от боя Молдавского и Джонсона на Bellator 261
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