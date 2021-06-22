Промовидео к бою Молдавский — Джонсон на Bellator 261

В ночь на 26 июня (мск) в Анкасвиле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по ММА Bellator 261. В главном бою вечера россиянин Валентин Молдавский и американец Тимоти Джонсон оспорят титул временного чемпиона в полутяжёлом весе.

Промовидео к бою Молдавский — Джонсон на Bellator 261

Основной кард турнира:

Тимоти Джонсон — Валентин Молдавский

Лиз Кармуш — Кана Ватанабэ

Даниэль Вайхель — Кеони Диггс

Кристиан Эдвардас — Бен Пэрриш.



Предварительный кард:

Кайра Батара — Лена Овчинникова

Майлс Джури — Сидни Аутло

Сорен Бак — Бобби Ли

Джейлон Бейтс — Коди Мэтьюз

Тейлор Джонсон — Ленс Райт

Ли Чедвик — Симон Бийонг.



Ранее ожиданиями от поединка Молдавский — Джонсон поделился легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко.