Ган высказался о предстоящем бое с Волковым на турнире UFC

Французский тяжеловес Сириль Ган, выступающий в UFC, поделился ожиданиями от боя с российским бойцом-тяжеловесом Александром Волковым, который состоится 27 июня на UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе.



«Волков очень хорош. И, как я уже говорил, он один из лучших в этом дивизионе, и поэтому я с радостью жду боя с ним. Мне кажется, что благодаря этому поединку я больше узнаю о самом себе.

Ведь раньше я никогда не дрался с парнями, которые выше меня. К тому же он ещё и тяжелее, а также обладает высоким уровнем ударной техники и борьбы. Я бы сказал, что он хорош везде, так что для меня это будет непростое испытание», — сказал Ган на канале Karyn Bryant в YouTube.

Ранее сообщалось, что телеканал «РЕН ТВ» проведёт прямую трансляцию поединка с участием Волкова и Гана.