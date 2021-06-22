Махачев сообщил, что Тухугов приступил к тренировкам

Российский боец ММА Ислам Махачев рассказал о сроках возвращения в октагон UFC ММА Зубайры Тухугова и сообщил, что он уже приступил к тренировкам.
«Зубайра быстро идёт на поправку и уже вернулся к полноценным тренировкам. Ждём возвращения в сентябре или октябре», — написал Махачев на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ислама Махачева в «Инстаграме».
Напомним, в марте у Зубайры сорвался поединок с Рикардо Рамосом. Впоследствии выяснилось, что россиянин получил травму.
30-летний Тухугов в минувшем году провёл два поединка. В феврале на турнире в Окленде (Новая Зеландия) он досрочно победил Кевина Агилара, а уже в сентябре, на турнире на «Бойцовском острове», уступил раздельным решением Хакиму Даводу. Всего в UFC на счету Зубайры Тухугова семь поединков. В четырёх он победил, в двух проиграл, ещё одна встреча завершилась вничью.
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