Ломаченко: на 100 процентов верил, что смогу победить Лопеса одной рукой

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко вспомнил о неудачном для себя поединке с Теофимо Лопесом. Украинец вновь напомнил, что не отказался от схватки, даже невзирая на травму плеча. По словам боксёра, он был уверен, что справится с Лопесом даже с одной здоровой рукой.



«С первого раунда он начал прессинговать меня. Это было немного неожиданно. Не верил в то, что он будет делать это с первого раунда.



После того как я почувствовал боль в плече, моя стратегия поменялась. Я решил сберечь плечо на весь бой. Начал боксировать только во второй половине поединка. До боя у меня были операция и долгое восстановление. После боя с Педрасой чувствовал себя здоровым. Но в тренировочном лагере перед боем с Лопесом у меня снова случились проблемы.



Я отказался от переноса боя. Это была моя мечта, бой за четыре пояса. Я был в шаге от этого. Потому не стал отменять поединок. На 100 процентов верил в то, что смогу победить его одной рукой.



Что касается чемпионских раундов, то я выиграл два из трёх чемпионских раундов. В 10-м и 11-м отрезке я был лучше, но да, я проиграл последний раунд», — сказал Ломаченко в фильме, опубликованном на канале Top Rank в YouTube.