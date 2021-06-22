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«Юмор на высоте». Подписчики оценили фото Волкова с табличкой UFC, сделанное на обочине

«Юмор на высоте». Подписчики оценили фото Волкова с табличкой UFC, сделанное на обочине
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, поделился с подписчиками своего «инстаграма» новой фотографией. В ночь с 26 на 27 июня мск на турнире UFC Вегас 30, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Александр проведёт поединок с французским бойцом MMA Сирилем Ганом.

«Автостопом до Лас-Вегаса! Хоть дорога была длинная, но мы смогли её осилить и уже на месте», — подписал фото Волков.

Фото можно посмотреть на странице Александра Волкова в «Инстаграме».

Подписчики оценили фото Волкова. Вот что они написали в комментариях к нему:

«Юмор на высоте».
«Несёшь позитив».
«Молодец, классно придумано!»

Ранее ожиданиями от боя с Волковым поделился Ган.

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Ган высказался о предстоящем бое с Волковым на турнире UFC
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