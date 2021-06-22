«Юмор на высоте». Подписчики оценили фото Волкова с табличкой UFC, сделанное на обочине
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, поделился с подписчиками своего «инстаграма» новой фотографией. В ночь с 26 на 27 июня мск на турнире UFC Вегас 30, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Александр проведёт поединок с французским бойцом MMA Сирилем Ганом.
«Автостопом до Лас-Вегаса! Хоть дорога была длинная, но мы смогли её осилить и уже на месте», — подписал фото Волков.
Фото можно посмотреть на странице Александра Волкова в «Инстаграме».
Подписчики оценили фото Волкова. Вот что они написали в комментариях к нему:
«Юмор на высоте».
«Несёшь позитив».
«Молодец, классно придумано!»
Ранее ожиданиями от боя с Волковым поделился Ган.
Новость по темеГан высказался о предстоящем бое с Волковым на турнире UFC
Комментарии
Рекомендуем вам
- 22 июня 2021
-
22:54
-
22:11
-
22:06
-
21:01
-
19:44
-
18:17
-
17:53
-
16:39
-
15:43
-
15:34
-
15:15
-
15:01
-
13:24
-
13:18
-
12:53
-
12:25
-
12:01
-
12:00
-
11:29
-
11:14
-
10:54
-
10:52
-
10:35
-
10:31
-
10:16
-
10:03
-
09:51
-
09:41
-
09:20
-
09:00
-
02:00
-
01:52
-
01:46
-
01:39
-
00:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам