Тренер Сен-Пьера дал совет Макгрегору перед боем с Порье

Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, дал совет экс-чемпиону лиги в двух дивизионах Конору Макгрегору, который в июле проведёт третий поединок с бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье.

«Во-первых, Макгрегор должен разобраться с ударами по ногам, которые он пропускал во втором бою. Во-вторых, Конору не стоит проявлять агрессию. Он должен действовать спокойно. Ему не нужно выбрасывать столько ударов, сколько Порье.

У него есть 25 минут, чтобы нокаутировать Дастина. Иначе он проиграет решением судей. Если же он будет обострять и идти в размены, то проиграет досрочно», — приводит слова Захаби Middle Easy.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бое, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.